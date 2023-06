Garcia, pizza alla Sanità: ecco i volti nuovi del suo staff

Rudi Garcia sta facendo una full immersion di Napoli tra calcio e città, il tecnico azzurro incontra anche il nuovo staff.

Notizie Calcio Napoli – Rudi Garcia in questi giorni è stato fotografato nella sua nuova casa in zona Lucrino. Il nuovo allenatore azzurro sta prendendo confidenza con la città, dove abiterà insieme alla compagna Francesca Brienza.

L’allenatore ha visitato il centro tecnico di Castel Volturno, dove sono in corso dei lavori. Subito dopo una pizza in compagnia alla Sanità, in una famosissima pizzeria del posto. “Una Napoli così Rudi Garcia non l’aveva mai vista, neppure da turista per caso, mentre ora, che già è diventato una specie di padrone di casa, può pure cominciare a godersela” scrive Corriere dello Sport.

Napoli: lo staff di Garcia, i nomi

Sempre sul giornale si racconta di un incontro di Garcia con lo staff azzurro: “Ma prima viene il calcio, è dai particolari che si giudica un allenatore: il mercato, i campi in cui allenarsi, la palestra, l’organizzazione, gli uomini e anche le cose. Un tour veloce, toccata e fuga, perché poi ci sarà tempo, e soprattutto lo staff .

Luciano Spalletti non ha lasciato solo un’eredità pesante e l’atmosfera magica del suo calcio, di suo c’è altro ancora: c’è Francesco Sinatti, il preparatore atletico, ormai uno di famiglia per il Napoli; c’è Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri; c’è lo staff sanitario del dottor Canonico; e c’è Simone Beccaccioli, il match-analyst, lo stratega occulto che se ne sta dietro a un video, viviseziona le avversarie, studia anche i calciatori da acquistare e che con Garcia ha già vissuto un’esperienza umana e professionale a Roma. Ma il gruppo, ovviamente, è destinato ad arricchirsi: Garcia ha portato con sé Stephane Jobard e Claude Fichaux, i collaboratori di sempre, a cui si è aggiunto Paolo Rongoni“.