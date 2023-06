Francesca Brienza, messaggio per i tifosi del Napoli. Lady Garcia pazza della città

Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, esprime la sua gratitudine verso i tifosi del Napoli per l’entusiastica accoglienza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Francesca Brienza, meglio nota come Lady Garcia, ha condiviso un commovente messaggio di gratitudine per i tifosi del Napoli dopo l’annuncio che il suo compagno, Rudi Garcia, diventerà il nuovo allenatore del club. Brienza, ex giornalista di Roma Channel, ha usato i social media per esprimere la sua gratitudine per l’accoglienza calorosa che ha ricevuto dalla città e dai suoi tifosi.

Nel suo post, Brienza ha scritto: “Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera, data l’attualità“.

Lady Garcia, che ha accompagnato Garcia durante il suo periodo alla Roma, ha inoltre aggiunto: “Neanche provandoci con la fantasia avrei saputo immaginare di compiere gli anni in modo così intenso“. Brienza, infatti, ha celebrato il suo 37esimo compleanno in un momento davvero speciale, proprio mentre inizia una nuova avventura a Napoli con il suo compagno.

Queste parole dimostrano il forte legame che si è già creato tra Lady Garcia e la città di Napoli. Non c’è dubbio che Brienza e Garcia siano entusiasti di questa nuova avventura e non vedono l’ora di contribuire al successo del Napoli.

L’accoglienza calorosa di Napoli verso Francesca Brienza e Rudi Garcia sottolinea l’entusiasmo e la passione dei suoi tifosi. Questo spirito caloroso e accogliente è senza dubbio uno dei motivi per cui il calcio è tanto amato in questa città.