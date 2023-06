Garcia a De Laurentiis: “Non faccio la rivoluzione, voglio essere coinvolto in tutto”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, vuole essere protagonista nelle scelte della società. Lo ha detto ad Aurelio De Laurentiis.

Rudi Garcia nella giornata di domenica sarà a Napoli, ma non andrà a Castel Volturno. Al centro tecnico ci sono dei lavori in corso. Anche per questo motivo la presentazione dell’allenatore si terrà al Real Bosco di Capodimonte.

Intanto ieri Garcia era a Roma dove ha festeggiato il compleanno della compagna Francesca Brienza, la sua compagna. Il Mattino scrive che Garcia a chi lo ha incrociato ha detto di aver ribadito a De Laurentiis di voler “essere coinvolto in tutto“. Non verrà per fare la rivoluzione: ha spiegato a De Laurentiis e a Chiavelli che sfrutterà il lavoro fatto da Spalletti che proverà a sentire nelle prossime ore (il tecnico di Certaldo a metà settimana sarà alla Filmauro per firmare la risoluzione che prevede anche la penale in caso di ritorno in panchina in questa stagione). Garcia metterà mano il meno possibile al 4-3-3 di Spalletti, lo spiegherà anche a Di Lorenzo con cui spera di parlare subito dopo gli impegni con la Nazionale.