Quanti “no” a De Laurentiis, Galtier quello che si è comportato peggio

Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, ma prima ha ricevuto il rifiuto di Luis Enrique, Antonio Conte e Vincenzo Italiano.

Notizie Calcio Napoli – Il Mattino riporta un retroscena sull’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. De Laurentiis è rimasto spiazzato da Spalletti. Era convinto che il tecnico sarebbe rimasto a Napoli, bloccato dal rinnovo di contratto a mezzo pec, ma anche dall’amore dell’allenatore verso la città partenopea.

Invece non è stato così ed è partito il “casting delle chiamate a vuoto e delle risposte solo cortesi di vari Luis Enrique, Nagelsmann, Thiago Motta, Conte, persino Italiano. Oltre Galtier, forse quello che si è comportato

peggio. E allora, meglio dire di sì a chi ha detto di sì. Senza se e senza ma“.

Rudi Garcia ha accettato con grande entusiasmo il progetto Napoli. Una nuova sfida per l’allenatore francese che ha già allenato in Italia, alla Roma. Altro ambiente molto caldo in cui non sono mancate le difficoltà. Garcia al Napoli avrà un peso importante da portare con se: la vittoria dello scudetto ed una storia qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Risultati non facili da raggiungere nuovamente, soprattutto in caso di cessioni eccellenti.