Gollini lascia Napoli: c’è un altro nuovo portiere per Garcia

Pierluigi Gollini non sarà riscattato dal Napoli, il giocatore lascia la Campania dopo metà stagione passata in azzurro. Idea Capirle per Garcia.

Calcio Napoli le ultime notizie – Con l’arrivo di Garcia che sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo al Real Bosco di Capodimonte, c’è fermento sul calciomercato. Secondo le ultime novità non ci sarà Gollini nel futuro organico del Napoli. Il portiere arrivato durante il calciomercato invernale è stato decisivo nelle poche partite che ha giocato, dimostrando di poter essere un estremo difensore di alto livello.

Il Napoli non riscatterà Pierluigi Gollini, anche perché l’idea della SSCN è quella di portare in azzurro Elia Caprile, portiere di 21 anni del Bari (guidato da Luigi De Laurentiis) che è in rampa di lancio. L’estremo difensore dei pugliesi ha dimostrato di essere un talento in esplosione, compiendo super parate anche durante la finale dei playoff promozione giocata dal Bari contro il Cagliari. Caprile è stato convocato anche dall’Under 21 per disputare gli Europei di calcio in Romania e Georgia.