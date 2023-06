CorSport – “Kim andrà a Manchester: United e City. Il Napoli fa una super plusvalenza”

Il futuro di Kim min-Jae è segnato lontano da Napoli: ci sono Manchester United e Manchester City, ma attenti al Bayern Monaco.

Notizie Calciomercato Napoli – Sono tutti pazzi di Kim. E come potrebbe essere diversamente. Un difensore così forte, così pronto per l’Europa, così determinante si è visto poche volte in giro. Forse l’ultimo è stato Koulibaly, anche se poi il senegalese ex Napoli non ha fatto un buon campionato in Premier League, tanto che ora il Chelsea lo vuole cedere in Arabia Saudita dove il patron dei Blues ha agganci fortissimi per fare plusvalenze e risparmiare ingaggi.

Napoli cessione Kim: al Manchester United e Manchester City

Negli ultimi giorni si è parlato in maniera concreta di un interesse del Bayern Monaco per il giocatore sudcoreano. Oggi Corriere dello Sport scrive che Kim sarà ceduto dal Napoli al Manchester City o al Manchester United.

Quel che è certo è che andrà via. Anche perché al giocatore sono promessi oltre 7,5 milioni di euro a stagione, praticamente andrebbe triplicare lo stipendio attuale. Sarà Kim a scegliere dove andare, bisognerà solo attendere che arriva il primo luglio, quando ci sarà la finestra temporale di quindici giorni per un club straniero di esercitare la clausola rescissoria.

Il Napoli dalla cessione di Kim incasserà 58/60 milioni di euro che potrà spendere sul mercato per acquistare un degno sostituto di Kim. In questo momento perdere il sudcoreano sembra molto grave, ma sembrava così grave anche quando Kim prese il posto di Koulibaly.