Allan, Koulibaly e Hysaj: una vagonata di soldi persi da De Laurentiis

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a cedere Victor Osimhen se arriverà un’offerta economica di 150 milioni di euro.

Napoli calciomercato, le notizie di oggi – Il presidente Aurelio De Laurentiis durante la presentazione di Rudi Garcia ha di nuovo blindato Victor Osimhen. Una blindatura che può essere rimossa solo in un caso: ovvero qualora dovesse arrivare un club e mettere sul piatto 150 milioni di euro. Intanto De Laurentiis tratta il rinnovo di Osimhen: altri due anni di contratto con ingaggio che sale e clausola rescissoria. Ma se qualcuno dovesse bussare con una cifra da capogiro, il presidente del Napoli non la rifiuterebbe. Anche perché come ha spiegato De Laurentiis quei soldi sono utili per la salute delle casse del club, cosa fondamentale per il presidente azzurro.

Cessione Osimhen: De Laurentiis non fa sconti

Il giocatore al momento piace a tanti club, ma nessuno ha ancora affondato il colpo. Il Chelsea ha preso Nkunku e si è tirato fuori da giochi. Restano il Manchester United, il Real Madrid ma soprattutto il Psg per il giocatore. Il gioco di incastri con Mbappé che va al Real e il Psg che si lancia su Osimhen sembra facilissimo, ma non ancora pronto.

Quel che è certo è che De Laurentiis venderà Osimhen a non meno di 150 milioni di euro. Come ricorda Corriere dello Sport, il presidente del Napoli non commetterà gli errori fatti in passato quando rifiutò 60 milioni dal Psg per Allan, in seguito finito all’Everton per 24; oppure i 105 messi sul tavolo dallo United per Koulibaly, poi venduto al Chelsea per 40. Quaranta li offrì sempre il Chelsea per Hysaj, che tempo dopo Lotito prese a zero. In totale il Napoli ha perso da queste cessioni ritardate 121 milioni di euro, mica bruscolini.