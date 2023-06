Danso obiettivo concreto: Garcia sceglie il gigante del Lens

Il Napoli di Garcia vuole Kevin Danso del Lens, perché deve sostituire Kim min-Jae. Il difensore sudcoreano lascia il club azzurro dopo una stagione.

Notizie Calciomercato Napoli – Il club azzurro da tempo sa che avrebbe perso Kim a fine stagione. La presenza del difensore sudcoreano è stata breve ma intensa. Ha preso il posto di Koulibaly ed in poco tempo ha dimostrato di essere un gigante della difesa, così forte da attirare l’attenzione di club come Manchester United, Manchester City e Bayern Monaco. Se non fosse stato per la presenza della clausola rescissoria il Napoli avrebbe potuto guadagnare anche oltre 60 milioni di euro per la cessione di Kim.

Napoli: Danso al posto di Kim, lo vuole Garcia

Negli ultimi giorni si è parlato molto del sostituto di Kim. Anche perché si attende solo che arrivi luglio perché si sappia in quale squadra andrà a giocare. In quella finestra dai 15 giorni, dal primo al quindici luglio si saprà la verità.

L’arrivo di Garcia ha aumentare le chance di Danso al Napoli come sostituto di Kim. Lo scrive anche Corriere dello Sport. IL giocatore del Lens ha 25 anni, è stato votato miglior difensore francese con la squadra che è arrivata a solo 1 punto dal Psg nell’ultima stagione di Ligue 1. È un gigante da 190 centimetri, ma che ha anche velocità. Insomma sembra veramente un cavallo sicuro su cui scommettere. Garcia ha avallato il nome di Danso, profilo già ampiamente seguito dallo scouting azzurro. De Laurentiis è pronto a fare la sua mossa, anche perché i soldi incassati per Kim bastano e avanzano per acquistare il cartellino di un nuovo difensore.

Inoltre Danso è anche austriaco, quindi comunitario e perfetto per il calcio europeo. Arrivando dall’estero si può sfruttare anche il decreto crescita.