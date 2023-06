SKY: Napoli in pole per Gabri Veiga: De Laurentiis pronto a mettere sul piatto 35 milioni

Il Napoli intensifica i contatti per il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga. De Laurentiis pronto a offrire 35 milioni, mentre il club spagnolo chiede non meno di 40 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo si sta riscaldando e il Napoli, appena dopo aver ufficializzato l’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore, ha già iniziato a lavorare per la prossima stagione. Il club partenopeo ha messo gli occhi su Gabri Veiga, promettente centrocampista del Celta Vigo, e i contatti con l’entourage del giocatore sono in continuo andamento.

Gabri Veiga, classe 2002, ha impressionato durante la stagione passata con il Celta Vigo, disputando 40 partite tra tutte le competizioni e contribuendo con 11 gol e 4 assist. Il giovane spagnolo, il cui valore di mercato è stimato intorno ai 40 milioni di euro, rappresenta un investimento a lungo termine per qualsiasi club di alto livello.

IL NAPOLI SU GABRI VEIGA

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, il Napoli è pronto a offrire tra i 30 e i 35 milioni di euro per Veiga, ma il Celta Vigo non sembra disposto a cedere il proprio ‘gioiellino’ per meno della sua clausola rescissoria di 40 milioni.

È ancora incerto se Veiga sarà disposto a fare il grande salto e a trasferirsi in Italia sotto la guida di Rudi Garcia. Tuttavia, le parti sono in contatto continuo e le trattative sono in corso.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è noto per la sua abilità nel trattare con astuzia sul mercato dei trasferimenti, e i tifosi azzurri sono ansiosi di vedere se riuscirà a portare Veiga a Napoli per la prossima stagione.

Questo trasferimento rappresenterebbe un’importante affermazione d’intenti per il Napoli, che sta cercando di costruire una squadra in grado di competere ad altissimi livelli anche nel prossimo campionato.

