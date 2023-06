Chelsea vende Koulibaly: un club offre trenta milioni di ingaggio

Kalidou Koulibaly lascia il Chelsea, il club inglese vuole cedere il giocatore per fare cassa. Lo cerca anche l’Inter.

La prima stagione di Koulibaly in Premier League non è stata di certo entusiasmante. Il giocatore senegalese era arrivato come un fenomeno dal Napoli, ma non ha mai mantenuto le promesse finendo sempre più indietro nelle scelte degli allenatori.

Ora il Chelsea ha già messo in vendita Koulibaly che piace all’Inter. Ma per Koulibaly si è mosso anche l’Al-Ahili che offre al difensore ex Napoli 30 milioni di euro a stagione. Una cifra enorme che fa vacillare anche Koulibaly.