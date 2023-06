Napoli: Dia o Beto, con trenta milioni arriva il nuovo attaccante

Il Napoli pensa anche ad un nuovo attaccante, si fanno i nomi di Dia o Beto, di proprietà della Salernitana e dell’Udinese.

Notizie Calciomercato Napoli – Corriere dello Sport in edicola oggi non esclude la possibilità che ci sia una cessione di Victor Osimhen. Anche perché il giro delle grandi punte non è ancora cominciato. Se il Real Madrid sblocca Mbappé dal Psg comincerà un vortice clamoroso, con il club parigino pronto ad affondare il colpo anche su Osimhen. Il Napoli per cedere il nigeriano chiede almeno 150 milioni di euro, soldi che gli sceicchi di Parigi metterebbero sul piatto in un batter d’occhio.

Calciomercato Napoli: quanto costano Dia e Beto

In casa azzurra ci si gode la presenza di Osimhen, che il presidente De Laurentiis non vuole cedere. Lo farà solo per una cifra altissima, a cui al momento nessuno si è nemmeno avvicinato. In casa azzurra è stato riscattato Giovanni Simeone, quindi il reparto di prime punte è coperto.

Ma al Napoli si pensa anche a Dia e Beto, i due giocatori che possono prendere il posto di Osimhen in caso dovesse andare via. Ma quanto costano i due calciatori?