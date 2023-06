Osimhen via da Napoli…a gennaio!

Victor Osimhen lascerà Napoli a gennaio, la Nigeria si è qualificata per la Coppa d’Africa anche grazie ad una sua doppietta.

Notizie Calcio Napoli – Osimhen ha segnato una doppietta nella sfida contro Sierra Leone, due gol molto belli del centravanti del Napoli che hanno certificato la partecipazione alla Coppa D’Africa della squadra allenata da Josè Peseiro.

Così il Napoli perderà Osimhen, lo farà sicuramente a gennaio quando comincerà la competizione continentale africana.

Quando si gioca la Coppa d’Africa?

Al momento Osimhen è al centro di tantissime voci di calciomercato. De Laurentiis tiene duro e chiede almeno 150 milioni di euro per cedere il calciatore, una cifra a cui nessuno è ancora disposto ad arrivare. Anche se club come Real Madrid e Psg non si sono ancora mossi e loro potrebbero fare la differenza.

Intanto il Napoli sicuramente perderà Osimhen a gennaio prossimo. La Coppa d’Africa avrà inizio il 13 gennaio 2024, dunque nel bel mezzo del campionato italiano. Un torneo lungo ed insidioso per le squadre che arrivano fino alla fine, basti pensare che la finale è prevista il giorno 11 febbaraio 2024.

Sicuramente non una buona notizie per Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia che sull’attaccante nigeriano puntano tantissimo, visto che le sue qualità sono decisive.