Osimhen fa sempre gol: doppietta alla Sierra Leone, arriva una ‘brutta notizia’ per il Napoli – VIDEO

Victor Osimhen segna una doppietta durante il match di qualificazione della Coppa D’Africa della Nigeria contro Sierra Leone.

È implacabile Victor Osimhen che ha segnato due gol nella sfida tra Nigeria e Sierra Leone. Due gol da attaccante vero per il calciatore del Napoli che prima ha sfruttato un cross in area di rigore e poi ha segnato la seconda volta con un gol a pallonetto sull’uscita del portiere. Osimhen è stato anche sostituto al minuto 81 per infortunio, le sue condizioni sono da valutare, da un primo riscontro si parla di lesione.

Victor Osimhen second goal against Sierra Leone ⚽️⚽️ pic.twitter.com/uHxfQtyT3H — FootballChampions (@ChampionsTV_) June 18, 2023

Osimhen si dimostra un bomber che non conosce pause. Una doppietta che fa accendere ancora di più i riflettori sul calciatore nigeriano che piace a tante big europee. Ma Aurelio de Laurentiis vuole tenersi Osimhen, che ha un contratto fino al 2025. Il presidente del Napoli chiede almeno 150 milioni di euro per cedere il calciatore.

VICTOR OSIMHEN OPENED THE SCORING WITH A GREAT FINISH!!!pic.twitter.com/8qjwEevTN2 — Football Report (@FootballReprt) June 18, 2023

Quando si gioca la Coppa d’Africa

Ma i due gol di Osimhen contro Sierra Leone lanciano la Nigeria in Coppa D’Africa. La Nazionale è prima in classifica, con due punti di vantaggio, e deve giocare solo un altro match contro Samoa, ultima con un solo punto conquistato. Al torneo continentale africano prenderà il via il 13 gennaio 2024 e durerà 4 settimane, per le squadre che arriveranno fino alla fine. Quindi il Napoli perderà uno dei suoi calciatori migliori, il bomber che ga trascinato gli azzurri alla vittoria del titolo. Ovviamente questo se Osimhen resterà a Napoli e non sarà venduto durante la finestra di calciomercato estivo.

In ogni caso i tifosi del Napoli sperano che l’attaccante resterà in azzurro, visto che un giocatore come lui è difficile trovarlo.