De Laurentiis ‘regala’ Osimhen a Garcia, il Napoli si tiene il bomber

Victor Osimhen del Napoli al centro dei discorsi tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. L’attaccante nigeriano piace sul calciomercato delle big europee.

C’è una pietra miliare nel Napoli, anzi ce ne sono almeno un paio, una però corrisponde al nome di Victor Osimhen. Attaccante implacabile da 31 gol nell’ultima stagione. Uno che è finalmente sbocciato, al netto di un altro pesante infortunio; infortuni che proprio nelle due precedenti stagioni a Napoli lo avevano pesantemente condizionato, ma non sconfortato.

Osimhen resta a Napoli: Garcia e De Laurentiis ripartono da lui

Corriere dello Sport in edicola oggi metti in evidenza tutta la volontà del presidente del Napoli di tenersi il suo attaccante. Il nigeriano è seguito dai grandissimi club europei, ma il patron azzurro vuole non vuole cedere. Lo ha ribadito più volte.

“Osimhen non è in vendita perché non ho debiti” ha detto De Laurentiis il giorno 8 febbraio, poi lo ha ribadito anche il 5 maggio ed il 17 giugno. Ed insomma si dice che tre indizi facciano una prova.

De Laurentiis tiene Osimhen al Napoli per la gioia di Garcia, nuovo tecnico che potrà contare sui gol di questo super attaccante, valutato 150 milioni di euro. L’unica cifra che potrebbe far minimamente vacillare la volontà di Aurelio de Laurentiis, a cui però club come Real Madrid, Manchester United e Chelsea non vogliono arrivare.

Rinnovo col Napoli

“Sullo sfondo, che poi sarebbe una copertina, c’è il contratto, del quale sarà inevitabile parlarne con Roberto Calenda, il manager di un centravanti spaziale che rappresenta un valore e non certo una plusvalenza, che è un’icona del Napoli dello scudetto e che però ha un accordo (da 4 milioni netti a stagione) in dissolvenza il 30 giugno 2025. I tempi del calcio moderno suggeriscono di non arrivare in prossimità della scadenza, dicono

sia cosa e buona giusta, ma le strategie del Napoli, made in Adl, seguono percorsi personali: ne parleranno, ovvio che sì” scrive Corriere dello Sport.