Perillo: “Garcia perfetto per il dopo Spalletti. Ma per la Champions League…”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, prende il posto di Luciano Spalletti. Ne parla anche Antonello Perillo della Rai.

“Credo che De Laurentiis abbia fatto bene a puntare su Rudi Garcia. Il casting prolungato aveva alimentato le ipotesi più fantasiose (compresi i nomi impossibili di Klopp e Guardiola…) ma il francese ha il profilo giusto per continuare a raccogliere quanto seminato da Spalletti. Le sue idee di gioco sono molto simili a quelle del tecnico toscano e il suo spessore umano è da tutti riconosciuto nel mondo del calcio.

Garcia ha il carisma, l’esperienza e il carattere per gestire gli ostacoli del dopo Spalletti. Mi sono fatto l’idea che De Laurentiis gli affiderà la stessa squadra che ha dominato il campionato. Se dovessero restare tutti i big, con la sola probabile e dolorosa cessione di Kim, vedo tutti i presupposti per una nuova stagione da vertice in Serie A, anche perché le altre grandi, Inter Milan e Juventus in testa, non hanno possibilità di fare grossi investimenti sul mercato.

Diverso il discorso per la Champions League. Per puntare davvero a vincerla, bisognerebbe inventarsi qualcosa in più. E servirebbe subito che si rimetta al lavoro Giuntoli o che il Napoli ingaggi un ds di alto profilo”.