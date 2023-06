Pedullà critica De Laurentiis: “Hai Rotto il Tuo Miglior Giocattolo”

Alfredo Pedullà critica aspramente la scelta di De Laurentiis riguardante Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli, descrivendo come questa mossa possa influire sul futuro della squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Alfredo Pedullà, rinomato giornalista e analista di calciomercato, ha apertamente criticato la scelta di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, riguardo al nuovo allenatore della squadra durante un’intervista rilasciata a Sportitalia.

Pedullà ha espresso con fervore la sua insoddisfazione affermando: “Avevi un grande giocattolo e lo hai rotto. Puoi ammirare Garcia, puoi ammirare Ancelotti questo per me è il fatto dominante di questo discorso: avevi un grandissimo giocattolo che funzionava in maniera perfetta e lo hai rotto, nell’anno più importante. Poi è iniziato un casting, ma avevi la macchina perfetta e l’hai messa ai box. Sul direttore sportivo c’è una problematica importante: perché De Laurentiis ha fatto un paio di rinnovi a Giuntoli che è stato il direttore sportivo più pagato della Serie A e adesso non lo libera? Noto delle contraddizioni striscianti in questo discorso, che mi sembra una ripicca personale, e non può esserci quando vinci uno scudetto come l’ha vinto il Napoli. Hai fatto un percorso straordinario in Champions”.

Il giornalista ha proseguito sul controverso cambio di guida tecnica, sottolineando le incongruenze nella scelta di De Laurentiis di bloccare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante i recenti rinnovi contrattuali.

“Perché De Laurentiis ha rinnovato il contratto di Giuntoli con un compenso significativo e ora lo blocca? Queste sembrano essere delle incongruenze clamorose.”

Pedullà ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni recenti del club, sottolineando come queste mosse possano avere ripercussioni negative sullo slancio della squadra, nonostante la vittoria dello scudetto e le performance impressionanti in Champions League.

Nell’intervista, Pedullà ha voluto evidenziare la sua preoccupazione per il futuro del Napoli, esprimendo il desiderio che la squadra possa trovare una stabilità e un successo continuo nonostante i recenti cambiamenti.

In un mondo calcistico sempre più competitivo, il Napoli deve affrontare una serie di sfide nel corso della prossima stagione. Con le parole di Pedullà risuonanti nel mondo del calcio italiano, sarà interessante vedere come il club risponderà a queste critiche e come gestirà la situazione nel corso del prossimo anno.