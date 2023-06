Spalletti commenta un post del Napoli, la reazione dei tifosi

Luciano Spalletti resta legato al Napoli, il tecnico campione d’Italia continua a seguire la squadra azzurra anche sui social.

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli al posto di Luciano Spalletti. Chiaramente l’affetto per il tecnico toscano non potrà mai terminare, anche se è andato via. Così come non termina l’amore e l’attenzione che Spalletti ha per la squadra che ha portato a vincere di nuovo lo scudetto dopo 33 anni.

Ogfi Spalletti, attraverso i social, ha commentato un post del Napoli in cui si mostrava lo striscione con la scritta: “Cesare Campione d’Italia”. Lo striscione è apparso durante Napoli-Fiorentina e celebrava Cesare, un tifoso azzurro che durante una chiamata con Carlo Alvini aveva espresso il sogno di vedere lo scudetto del Napoli prima di lasciare la vita terrena, perché affetto da una grave malattia.