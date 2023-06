Spalletti saluta Napoli con un messaggio da brividi: “Resterò fedele alla città”

Con l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, Luciano Spalletti dice definitivamente addio alla città con un bellissimo messaggio sui propri canali social.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il calcio italiano, ha recentemente accolto un nuovo allenatore, Rudi Garcia, segnando la fine dell’era di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, l’eroe dello scudetto. Questo cambiamento ha suscitato una serie di emozioni tra i tifosi, con molti che salutano con nostalgia l’addio di Spalletti.

Rudi Garcia, noto per i suoi successi con la Roma e il PSG, è ora pronto a sedersi sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese ha un passato ricco di esperienze e successi, e la tifoseria napoletana attende con ansia di vedere come porterà avanti la squadra.

Luciano Spalletti, nel frattempo, ha voluto dedicare un bellissimo messaggio alla città e alla tifoseria napoletana. “Mi mancheranno i tuoi applausi e il tuo entusiasmo,” ha detto. “È stata una storia bellissima e meravigliosa, ma è finita. Non ti dimenticherò che sei con me nella gioia e nella tristezza. Grazie. Rimarrò fedele alla città. Forza Napoli.”

Questo cambio di allenatore è un momento significativo per il Napoli. Aurelio De Laurentiis, il presidente del club, ha espresso la sua fiducia in Garcia, sottolineando la sua esperienza e la sua capacità di portare la squadra a nuovi successi. Mentre la stagione prosegue, sarà interessante vedere come si sviluppa questa nuova era del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.