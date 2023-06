Laudisa, “Garcia, a Napoli la chiesa è già al centro del villaggio”

Carlo Laudisa commenta l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il giornalista ritiene il tecnico francese una scelta di primo livello.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’arrivo di Rudi Garcia al Napoli sta già suscitando un’ondata di interesse e discussione nel mondo del calcio italiano. Carlo Laudisa, noto giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha recentemente offerto una panoramica dei cambiamenti, delle aspettative e delle strategie future del club durante una intervista con Raffaele Auriemma per la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC.

In primo luogo, Laudisa ha osservato come l’ingaggio di Garcia sia una scelta prudente per il Napoli. Il contratto biennale di Garcia ha delle cifre economiche più contenute rispetto a quelle che potevano richiedere altri allenatori, pur mantenendo un alto livello di esperienza e competenza.

“Il nome di Garcia non è mai scomparso. Il contratto prevede un biennale, le cifre sono più contenute rispetto a quello che poteva chiedere qualche altro concorrente. È un contratto di un allenatore che ha un’esperienza importante.

Nel tweet che ho fatto ieri commentando l’annuncio di De Laurentiis ho ricordato che a Napoli la chiesa è già al centro del villaggio, a Roma riportò l’entusiasmo e la squadra al centro di una tifoseria disillusa. Qui deve fare il contrario”.

D’altra parte, Garcia dovrà affrontare la sfida di ottenere risultati immediati, un compito non facile considerando l’alta competizione in Serie A. “Dal punto di vista della comunicazione è un leader, differente da Spalletti. Ha l’obbligo di portare risultati, per questo dovrà rimboccarsi le maniche,” ha affermato Laudisa.

Inoltre, Laudisa ha anche discusso dei possibili cambiamenti nella rosa del Napoli. Se dei giocatori chiave come Zielinski e Lozano dovessero andare via, il club si muoverà per sostituirli al meglio. Tuttavia, la sostituzione di Osimhen potrebbe essere particolarmente difficile data la sua unicita’ di caratteristiche sul campo.

Nonostante ciò, Laudisa ha espresso fiducia nella capacità di De Laurentiis di gestire il club. La crescita complessiva della squadra nel lungo periodo è una garanzia della sua capacità di gestione, così come la sua tendenza a fare investimenti saggi per migliorare la squadra.

Per concludere, Laudisa ha ipotizzato su alcune possibili nuove acquisizioni per il Napoli, nominando Scalvini, Hojlund e Koopmeiners come potenziali arrivi. Tuttavia, ha avvertito che la Serie A potrebbe non essere in grado di competere con le offerte della Premier League.