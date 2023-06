Bianchi: “Garcia non è il sosia di Spalletti. Sono rimasto sorpreso da una cosa che è successa nel Napoli”

“Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che una stagione eccezionale come questa abbia portato ad allontanare i protagonisti. Quando si vince in questa maniera non c’è soltanto un protagonista, ma tutti lo sono perché sono stati bravissimi. È un peccato interrompere un discorso così ben avviato e da fuori sembra molto strano, ma la risposta ce la possono dare solo i partecipanti a questa situazione,” ha affermato Bianchi.

Bianchi ha elogiato l’intera squadra del Napoli per il loro successo nella stagione appena trascorsa, sottolineando che tutti i giocatori si sono espressi al meglio e che la squadra ha brillato grazie all’apporto di 3-4 giocatori chiave.

Parlando del nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, Bianchi ha detto: “Garcia è una persona intelligente, sicuramente studierà il fattore spogliatoio, caratteriale e fisico di ogni calciatore. In base a questo stabilirà un rapporto nuovo. Logicamente non può fare il sosia di Spalletti. Con la sua personalità farà capire ai giocatori a disposizione le sue intenzioni“.

Le parole di Bianchi evidenziano la sfida che attende Garcia nel prendere le redini di una squadra che ha avuto un grande successo sotto la guida del precedente allenatore, Luciano Spalletti. Secondo Bianchi, Garcia dovrà stabilire un nuovo rapporto con la squadra, sfruttando la sua personalità e non cercando di emulare Spalletti.