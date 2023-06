Kim saluta Napoli, Lazio in pressing su Zielinski: le cifre

Kim min-Jae andrà al Bayern Monaco che paga la clausola rescissoria, Piotr Zielinski piace alla Lazio di Sarri e Lotito.

Notizie Calciomercato Napoli – Il club partenopeo ha diverse cessioni da fare. Alcune sono eccellenti come quella di Kim che dice addio dopo appena una stagione. Ci si aggiunge anche quella potenziale di Osimhen, che porterebbe in dote 150 milioni di euro.

Napoli: la Lazio vuole Zielinski

Ce ne sono altre possibili, come quella di Piotr Zielinski, che ha un contratto in scadenza nel 2024 col Napoli ed un rinnovo che non c’è. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Andrà via Kim, che ha una finestra aperta sull’estero dal primo al quindici luglio e dunque finirà per congedarsi; può darsi che salutino Lozano, attratto dalla Premier o anche dalla Ligue 1, e poi Zielinski, richiesto dalla Lazio di Sarri; è virtualmente lontano Ndombele, che rientrerà al Tottenham dopo un anno di prestito ; e se potesse averne la possibilità, chiederà di divertirsi altrove pure Demme. Non ci sarà granché da fare, è già stato costruito nel passato, soprattutto più recente, un Napoli raffinato, che ha sensibilità nei piedi e una muscolarità rassicurante: mancheranno un centrale difensivo, un mediano-mezzala, un esterno che consenta di starsene tranquillamente nelle coppie o magari sarà necessario assai di meno“.

La Lazio per Zielinski è pronta ad investire 20 milioni di euro, ma il problema resta l’ingaggio visto che il polacco guadagna 3,5 milioni di euro a stagione a Napoli e vorrebbe quantomeno restare sulle stesse cifre. Inoltre Zielinski è molto affezionato alla città partenopea e dà come priorità la permanenza in azzurro.