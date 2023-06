Kim ha scelto: addio al Napoli, arrivano sessanta milioni. Un gigante per sostituirlo

Kim min-Jae lascerà il Napoli, il giocatore sudcoreano andrà al Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria da sessanta milioni di euro.

Notizie calciomercato Napoli – Rudi Garcia sarà presentato lunedì al Real Bosco di Capodimonte, ma la sua rosa ha già un handicap. Infatti Kim min-Jae difensore sudcoreano premiato come miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A, andrà via. Il Napoli lo aveva acquistato la scorsa stagione per 20 milioni di euro per sostituire Koulibaly. All’inizio sembrava impossibile prendere il posto del gigante senegalese, invece Kim in poco tempo ha fatto vedere di poter essere un campione assoluto nel suo ruolo.

Kim al Bayern Monaco: quanto incassa il Napoli

Oramai sembra fatta, in serata sono arrivate ulteriori notizie sulla vicenda. Il Bayern Monaco esercita la clausola e prende Kim dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non può opporsi perché è il difensore che avalla il trasferimento. Il Bayern Monaco fa una operazione come quella per De Ligt, versa nelle casse azzurre 60 milioni di euro, mentre al giocatore andrà un ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione. Praticamente andrà quasi a quintuplicare il suo stipendio.

Ora al Napoli si cerca il sostituto di Kim. Danso del Lens è un nome importante. Ma sembra che Aurelio De Laurentiis voglia piazzare un altro colpo low cost ma di grande prospettiva. Il nome è quello di Rayyan Baniya difensore classe ’99 del Fatih Karagümrük. Il difensore è alto 194 centimetri ed è valutato da transfermarkt 2,7 milioni di euro.