Calciomercato Napoli: Garcia fa due nomi a De Laurentiis

Il Napoli si muove sul calciomercato tra cessioni e nuovi acquisti: Kim andrà via, Osimhen piace ai top club. David e Danso i sostituti.

Notizie Calciomercato Napoli – Rudi Garcia prende confidenza con la città, la pizza alla Sanità e l’incontro con lo staff. Ma in questo momento c’è da programmare la nuova stagione, dalle nuove metodologie di lavoro in ritiro, passando ovviamente per il calciomercato. Ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione come la cessione di Kim che è praticamente certa.

Più difficile quella di Osimhen, valutato 150 milioni di euro, ma comunque non è da escludere.

Garcia si fa trovare pronto anche sul calciomercato. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, c’è stato un summit tra De Laurentiis e Garcia e l’allenatore del Napoli ha fatto i nomi di David del Lille e Danso del Lens per sostituire rispettivamente Osimhen e Kim.