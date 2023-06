Juan Jesus: “Napoli ripartiamo con più fame” parole da leader del difensore

Juan Jesus sui social suona la carica. Il Napoli ha appena vinto lo scudetto, ma il difensore chiede altre vittorie al gruppo azzurro.

Notizie Calcio Napoli – Juan Jesus sui social si è presentato come BatJuan come un personaggio dei fumetti è sempre affamato, ma di vittorie. Bellissimo il post che io giocatore ha pubblicato in cui scrive: “Parlatemi di quella volta in cui abbiamo vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo…”.

Poi ha aggiunto: “Tra poco si riparte e dovremo avere ancora più fame, più aggressività e più voglia di vincere ma dentro di noi porteremo sempre nel cuore quello che abbiamo fatto!”

La filosofia del difensore brasiliano è quella giusta: trovare forza nello scudetto, senza però essere sazi. La leadership e la forza di fare gruppo di Juan Jesus sono alcune delle caratteristiche per le quali il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto al brasiliano. Il difensore è sempre pronto a scendere in campo e dare il massimo quando viene chiamato in causa, mettendosi sempre a disposizione della squadra.