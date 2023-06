Alfredo Pedullà tuona contro il Napoli: “Il giocattolo si è rotto, punto e basta!”

Alfredo Pedullà, contesta la gestione del Napoli, nonostante lo scudetto ADL ha scelto un nuovo allenatore e un direttore sportivo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione del Napoli attraverso un editoriale per Sportitalia. Ha espresso forti opinioni sul futuro del club, mettendo in luce il cambio di allenatore e direttore sportivo nonostante il recente successo nello Scudetto.

“Quando hai un allenatore e un direttore sportivo che hanno appena vinto lo Scudetto e non riparti da loro, il giocattolo si è rotto. Punto,” ha dichiarato Pedullà, aggiungendo che “Poi arriverà Rudi Garcia e conquisterà la Champions più altri due scudetti, ma questo è un altro paio di maniche.”

Pedullà ha affrontato il backlash seguendo il suo commento iniziale sulla situazione del Napoli. Ha detto: “Abbiamo espresso un giudizio sul Napoli (‘si è rotto il giocattolo’) e si è scatenato l’inferno neanche avessimo offeso chissà chi. Meglio così, andiamo avanti per la nostra strada, la libertà non ha prezzo.”

L’esperto di calcio ha anche espresso frustrazione nei confronti di coloro che avevano criticato il presidente del Napoli, De Laurentiis, per le sue strategie estive, per poi fare marcia indietro quando il club ha avuto successo.

In sintesi, Pedullà sostiene che le recenti decisioni di gestione del Napoli potrebbero non portare al successo a lungo termine del club. L’analista del mercato del calcio ha espresso la sua preoccupazione per l’impatto di questi cambiamenti sulla stabilità del club, sottolineando la necessità di coerenza nel leadership per mantenere il successo.