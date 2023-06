Ravanelli critica il Napoli: “Garcia non è la scelta giusta, sarà una stagione difficile”

Fabrizio Ravanelli, ha espresso la sua preoccupazione per la scelta del Napoli di nominare Rudi Garcia come nuovo allenatore.

L'ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la sua preoccupazione per la scelta del Napoli di nominare Rudi Garcia come nuovo allenatore. In un'intervista rilasciata a Tvplay, Ravanelli ha criticato duramente la decisione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di sostituire Luciano Spalletti con Garcia.

“Rudi Garcia non è la scelta giusta per il Napoli. De Laurentiis avrebbe dovuto ingaggiare un altro tecnico. Rudi è una gran persona, ma temo che per lui sarà una stagione molto difficile”, ha dichiarato Ravanelli. “Non mi sembra quel tecnico che possa far imporre alla squadra il proprio gioco. I presupposti per il prossimo anno non sono esaltanti“.

Ravanelli ha anche criticato il metodo di scelta dell’allenatore del Napoli, definendolo “assurdo” che il direttore sportivo non sia stato consultato su Garcia. “A Roma, Garcia adottava un 4-3-3 molto difensivo. De Laurentiis ha voluto fare una scelta per sorprendere tutti ancora una volta, scegliendo Rudi crede di poter ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Ma i presupposti per il prossimo anno non sono esaltanti“, ha aggiunto.

Nonostante le sue critiche, Ravanelli ha elogiato l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, definendolo “molto meglio di Lautaro Martinez“. “Osimhen è un giocatore che ha una ferocia agonistica, lo stacco di testa ed è migliorabile ancora moltissimo soprattutto nel cucire il gioco con i centrocampisti. Tecnicamente Lautaro è superiore ma nel complesso Osi è molto più forte di Martinez”, ha dichiarato.

Ravanelli ha concluso l’intervista sottolineando l’importanza dei giocatori chiave nelle partite decisive. “Un grande giocatore è quello che trascina i compagni e li prende per mano. C’è un altro esempio eclatante che è Rabiot: quest’anno ha disputato la migliore stagione della sua carriera“, ha concluso.