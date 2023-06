Chirico punta il dito contro De Laurentiis: “Trattiene Giuntoli, per fare dispetto alla Juventus”

Marcello Chirico critica la decisione di De Laurentiis di bloccare Giuntoli, affermando che si tratta solo di un dispetto alla Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Marcello Chirico, noto giornalista sportivo e tifoso della Juventus, ha recentemente attaccato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la sua decisione di “trattenere” Cristiano Giuntoli. Chirico ha definito l’azione come un “dispetto alla Juventus“, suscitando un dibattito intenso nel mondo del calcio italiano.

Durante un’intervista con Radio Bianconera, Chirico ha dichiarato: “Aurelio De Laurentiis sta sequestrando Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo gli ha dato le dimissioni, si stanno mettendo d’accordo sulla sua uscita. Ha fatto il massimo al Napoli in 8 anni, ha sempre centrato gli obiettivi stagionali, cosa può fare di più. Ti chiede di andare via e perché ora gli fai un dispetto? Non si fa così”.

È importante sottolineare che Giuntoli ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Questo, tuttavia, non ha impedito a Chirico di criticare duramente De Laurentiis per il suo apparente rifiuto di lasciare che Giuntoli si allontani.

Chirico ha poi aggiunto: “Il presidente del Napoli non deve ragionare come un tifoso. È solo un dispetto alla Juventus e a Giuntoli, contro tutte le norme del diritto lavorativo. Tanto prima o poi Giuntoli arriverà alla Juve, che sia ad agosto o il prossimo anno. Per me la questione si sbloccherà a partire da luglio, ma se vuole fare un dispetto lo fa“.

Le parole di Chirico hanno scatenato una serie di reazioni tra i tifosi azzurri, molte le critiche piovute a Chirico, e grande sostegno a De Laurentiis. I tifosi ritengono che il patron abbia tutto il diritto di tenere Giuntoli fino alla fine del suo contratto.

Rimane da vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è aspettare e vedere come si svolgeranno gli eventi. Se De Laurentiis vorrà vederemo Giuntoli indossare la maglia della Juventus molto più tardi di quanto Chirico si aspetti.