Chiesa-Napoli, Cerchione: “Juve deve venderlo. Azzurri sfruttano la carta Giuntoli”

Il giornalista Luca Cerchione ha confermato l’interesse del Napoli per Federico Chiesa. Gli azzurri provano a far leva sulla carta Giuntoli.

Non solo Kevin Danso per il reparto difensivo, Gabri Veiga per il centrocampo e Jonathan David, attaccante del Lille, come possibile sostituto in caso di partenza di Victor Osimhen. Ultimo, e non per importanza, anche un clamoroso nome avanzato dall’intermediario di mercato e talent scout, Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio: Federico Chiesa.

Nel reparto avanzato della Juventus ci sono i due calciatori bianconeri che potrebbero consentire alla società di fare cassa: Dusan Vlahovic e lo stesso Chiesa. Il giocatore classe 1997 è finito nel mirino del Napoli, oltre agli interessati Bayern Monaco, Newcastle e Chelsea. Il giocatore ex Fiorentina potrebbe davvero lasciare Torino, complice anche la richiesta dei bianconeri di 40 milioni di euro.

Come rivelato poco fa dall’intermediario di mercato, Luigi Iacomino, il Napoli sarebbe in trattativa con la Juventus per Chiesa. Notizia confermata anche dal giornalista Luca Cerchione, tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter:

“Il Napoli sta provando a sfruttare la carta Giuntoli per aprire un canale con la Juventus al fine di arrivare a Chiesa: bianconeri, ad oggi, devono vendere uno tra Federico e Vlahovic per finanziare il calciomercato. La pista sarebbe resa ancor più percorribile qualora la società dovesse riuscire a vendere Lozano”.