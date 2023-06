Lozano e Zielinski in uscita: Koopmeiners incanta, tutti i nomi

Piotr Zielinski e Hirving Lozano possono lasciare Napoli, sono in scadenza di contratto. Teun Koopmeiners e Edon Zhegrova i sostituti.

Notizie Calcio Napoli – Zielinski e Lozano sono in scadenza di contratto nel 2024. La questione rinnovi non decolla per motivi diversi. Il messicano non ha mai convinto veramente dal punto di vista tecnico, forse solo durante la metà stagione con Gattuso ha fatto vedere qualcosa in più, dopo un avvio burrascoso avuto col tecnico calabrese.

Zielinski invece resta un fedelissimo della maglia partenopea, ma il suo ingaggio è già al limite: guadagna 3,5 milioni di euro a stagione.

Zielinski ha l’attenzione dei club di Premier League al West Ham (rifiutato la scorsa stagione ndr) si è aggiunto anche l’Aston Villa. Club che possono offrire un ingaggio alto. Il Napoli per il rinnovo di Zielinski vuole trattare al ribasso. A 29 anni il polacco rappresenta un fulgido esempio di tecnica, ma il fatto che non sia sempre continuo spaventa, anche se rinunciare a tutta quella classe sembra un delitto.

Il sostituto di Zielinski al Napoli può essere un giocatore con altrettanta classe: Koopmeiners dell’Atalanta è un vecchio pallino del Napoli, costa oltre 30 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025. Tecnica da vendere e immensa visione di gioco ce l’ha anche Gabri Veiga, talento del Celta Vigo che costa sempre 30 milioni di euro.

Mentre per sostituire Lozano si pensa a Zhegrova del Lille, 24 anni e dribbling da vendere oltre che un’ottima corsa, ad un prezzo accessibile.