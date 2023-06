De Maggio: “De Laurentiis-Giuntoli, arriva la svolta. Il presidente lascia libero il DS. Imminente l’annuncio della rescissione”

La situazione di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è in bilico. De Laurentiis sembra pronto a concedere la rescissione consensuale, aprendo la strada all’accordo con la Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Un vento di cambiamento sta per soffiare sul Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, sembra sempre più vicino all’addio. La notizia è stata rivelata da Valter De Maggio, giornalista e opinionista di Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.

Giuntoli è sotto contratto con il Napoli per un altro anno, ma il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere pronto a concedere la rescissione consensuale. Questo permetterebbe a Giuntoli di chiudere il suo accordo con la Juventus, squadra con cui si vocifera sia in trattativa.

“Si va verso la rescissione consensuale tra Cristiano Giuntoli ed il Napoli. Il presidente De Laurentiis ha scelto di lasciare libero il direttore sportivo dopo 8 anni insieme. Appare davvero imminente l’annuncio“, ha dichiarato De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

In caso di conferma, sarebbe un passaggio di testimone significativo nel panorama del calcio italiano. Giuntoli, infatti, ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del Napoli negli ultimi anni, portando il club a diversi successi sia in Italia che in Europa.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con ansia ulteriori sviluppi sulla questione, sperando in una risoluzione positiva per il futuro del loro club. Resta da vedere quale sarà la mossa finale di De Laurentiis e come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.