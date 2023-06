Kvaratskhelia è un mago: quello che fa è incredibile – VIDEO

Il talento del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, si è reso protagonista con una giocata d’alto livello con la maglia della Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia, senza ombra di dubbio, si è affermato come una stella del calcio a livello globale guadagnandosi il titolo di miglior giocatore della stagione 2022-23. Tutto ciò è amplificato dalla sua provenienza geografica: non ci sono molti altri talenti di tale rilievo provenienti dalla Georgia, almeno non così distintivi.

Un talento che il georgiano ha messo in mostra in questa stagione a dir poco stratosferica in cui il Napoli di Luciano Spalletti si è divertito e ha divertito grazie alle giocate della coppia Kvaratskhelia-Osimhen, che anche visivamente ha dato i suoi frutti. Il georgiano è ormai il ponte di due Paesi. Le sue partite sono vissute come un evento, soprattutto quando si tratta della Nazionale.

Durante una delle recenti sfide della Georgia contro Cipro, Khvicha Kvaratskhelia ha dimostrato perché tutto questo clamore che lo circonda è più che giustificato. E’ bastata una semplice giocata, che in poche ore è diventata virale sui social media, per far volare l’immaginazione di tutti.

Di seguito il video condiviso dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze: