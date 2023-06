Osimhen, l’amico: ” A Napoli è il Re, vuole restare! Sapete chi è la regina?”

Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, si è soffermato sul futuro dell’attaccante nigeriano ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Tra i vari obiettivi del Napoli ora c’è anche quello di tenere in rosa Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà gli agenti del nigeriano per mettere nero su bianco: si tratta di un rinnovo “soft”, ossia con un gentlemen’s agreement. Ovviamente ci sarà un sostanzioso ritocco contrattuale, ma senza cifre folli. L’accordo è per portare l’attuale contratto in scadenza nel 2025 fino al 2027, senza ulteriori opzioni. L’aumento di ingaggio dovrebbe essere comunque sostanzioso, e arrivare 6.5 milioni contro i 4.5 attuali.

A soffermarsi sul futuro del nigeriano è anche Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, che ha rilasciato un’intervista a Radio Napoli Centrale:

“Victor ama Napoli e la sua gente, è veramente felice, specialmente dopo aver vinto lo scudetto. Due anni di contratto? È una domanda molto difficile. Spero che resti perché desidera rimanere a Napoli. De Laurentiis vuole rinnovare il contratto, ma se arriva un’offerta importante, sarà impossibile trattenerlo. Questo è il calcio e questa è la sua vita”.

L’amico di Osimhen ha aggiunto: “Victor ha giocato in diversi club per un solo anno, ma è già al Napoli da tre anni. Penso, ma non sono sicuro, che vorrebbe giocare ancora un anno a Napoli. A Napoli è il re, sapete chi è la regina? Kvara. Victor, sfortunatamente, a causa di un infortunio, non ha potuto dare il massimo in Champions League, ma perché no, il prossimo anno potrebbe ambire a raggiungere risultati importanti. Il Napoli vincerà nuovamente lo scudetto? Penso che sia difficile, ad essere onesti”, ha concluso l’amico di Osimhen.