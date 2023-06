Di Lorenzo: “E’ stata una delle stagioni più belle di sempre. Ci vediamo a Dimaro”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha condiviso un messaggio sui suoi account social rivolgendosi ai tifosi azzurri.

Una stagione a dir poco stratosferica quella condotta dal Napoli con alla guida Luciano Spalletti, lo stesso tecnico che lascerà la squadra nelle mani di Rudi Garcia per prendersi un anno sabbatico da dedicare a famiglia e campagna. L’operato del tecnico di Certaldo è stato fantastico, una stagione che è culminata nella conquista dello Scudetto, 33 anni dopo l’ultima grande vittoria del tricolore. Sono stati tanti i protagonisti di questa grande cavalcata, tra cui spicca il capitano Giovanni Di Lorenzo che si è affermato come uno dei migliori giocatori non solo in Italia, ma anche nel suo ruolo a livello internazionale.

Attraverso i suoi profili social ufficiali, il terzino ha fissato un appuntamento con i tifosi azzurri per il prossimo ritiro della squadra, che si terrà a Dimaro, in Trentino. Su Twitter si legge: “Si è ufficialmente conclusa una delle stagioni più belle di sempre. Ora un po’ di meritato riposo. Ci vediamo a Dimaro. Forza Napoli sempre”. Di Lorenzo ha manifestato il desiderio di terminare la sua carriera a Napoli e il club potrebbe annunciare il rinnovo del contratto del difensore nelle prossime settimane.