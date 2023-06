Carlo Alvino svela la verità sul mercato del Napoli: “Narrazione tossica, altro che ridimensionamento”

Carlo Alvino, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, discute le recenti voci di mercato che riguardano il Napoli e altri club di Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Carlo Alvino, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club partenopeo, ha recentemente espresso la sua opinione sulle voci di mercato che circolano attorno al Napoli e, più in generale, a tutti i club di Serie A.

Durante la trasmissione Radio Goal, Alvino ha analizzato la situazione attuale che sta emergendo nei giorni che precedono l’inizio del calciomercato estivo. Questo periodo, noto per infiammare le tifoserie di tutta Italia in vista della prossima stagione, è stato definito da Alvino come “vergognoso“.

“È vergognoso quanto sta accadendo: il Napoli è accompagnato da una narrazione tossica, col solito discorso del ridimensionamento“, ha dichiarato Alvino. Questa affermazione fa riferimento alla percezione negativa che circonda il club, nonostante non ci siano state vendite significative e il club mantenga una posizione economica solida.

Alvino ha poi aggiunto: “Non mi sembra che il Napoli abbia venduto nessuno e soprattutto non ha il bisogno di farlo, considerando che ha una posizione economica ben solida a differenza di tantissimi club italiani che non mi pare stiano navigando nell’oro, tutt’altro. Se proprio la vogliamo dire tutta, come è giusto che sia, gli altri hanno le cosiddette pezze al sedere e devono vendere per comprare, eppure vengono magnificati come se portassero avanti campagne acquisti faraoniche“.

Queste parole di Alvino mettono in luce la discrepanza tra la realtà del mercato del calcio italiano e la narrazione che viene spesso presentata al pubblico. Mentre molti club lottano per mantenere la stabilità economica, il Napoli sembra essere l’unico a essere criticato nonostante la sua posizione finanziaria stabile.

Carlo Alvino invita i tifosi del Napoli a guardare oltre le voci e le narrazioni tossiche, e a concentrarsi invece sulla realtà del mercato del Napoli.