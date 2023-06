Audero nel mirino del Napoli: sarà lui il futuro vice-Meret?

Emil Audero, portiere della Sampdoria, è finito nel mirino del Napoli come possibile vice Meret e sostituto di Pierluigi Gollini.

Nonostante la stagione difficile culminata con la retrocessione in Serie B e alcuni infortuni, il portiere della Sampdoria Emil Audero potrebbe avere l’opportunità di rilanciarsi ad alti livelli. Diverse squadre di Serie A stanno valutando l’acquisto del portiere di 26 anni, che possiede anche il passaporto italiano, per rinforzare il loro reparto dei portieri nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è tra i club interessati ad Audero. Il club partenopeo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per trattenere Gollini: l’Atalanta infatti chiede ben 7 milioni per cedere Gollini al Napoli, una cifra considerata troppo alta dagli azzurri che dunque si fiondano alla ricerca di un sostituto.

La Sampdoria, da parte sua, avrebbe richiesto una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciar partire Audero, ma potrebbe essere disposta a considerare anche la formula del prestito con diritto di riscatto, come avvenuto con Gollini qualche mese fa.