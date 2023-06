Mercato Serie A, Alvino sbotta: “Hanno tutte le pezze al sedere e vendono, ma criticano il Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul mercato del Napoli e delle big della Serie Am muovendo forti critiche.

Il Napoli è spesso oggetto di una narrazione negativa e del solito discorso sulle limitazioni finanziarie, nonostante al momento non abbia venduto nessun giocatore e non ne abbia bisogno. Carlo Alvino, giornalista e opinionista della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso alcune considerazioni sul club partenopeo durante un’intervista alla radio ufficiale del club campano.

“Gli altri stanno vendendo ma per diventare più forti. Il Milan perde Maldini e Massara ma sarà più forte, ogni cessione come Brahim e Tonali è ‘per essere più forti’…” da qui emerge tutta l’ironia del cronista, che ha commentato i rumors dei media sulle altre squadre di Serie A.

“Il Napoli invece – ha evidenziato Alvino – è accompagnato da una narrazione tossica e dal solito discorso del ridimensionamento anche se ad oggi non ha venduto e non ha bisogno di farlo. Gli altri hanno le pezze al sedere, devono vendere in un ruolo per comprare in un altro, ma vengono magnificati“.