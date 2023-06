Danso rifiuta le avances del Napoli, il retroscena: “Ecco dove vuole giocare”

Il difensore del Lens, Kevin Danso, ha rifiutato l’offerta del Napoli. Il retroscena riportato da “Il Roma”.

Kim Min-jae è praticamente un giocatore del Bayern Monaco. Ovviamente serve che scatti il primo luglio affinché il club tedesco possa tecnicamente esercitare la clausola, ma il giocatore oramai ha fatto la sua scelta. A lui un mega ingaggio da 10 milioni di euro mentre al club azzurro andranno 50 milioni di euro per la clausola rescissoria, circa dieci milioni di euro in meno rispetto a quanto si è parlato fino ad ora. Ora la priorità del Napoli è trovare assolutamente un sostituto di Kim.

Tra i sostituti presi in considerazione si è parlato molto anche di Kevin Danso, difensore classe 1998 del Lens. Oggi però è giunto il rifiuto del giocatore: Danso non indosserà la maglia partenopea.

Come riportato da ‘Il Roma’, il giocatore non giocherà al Napoli, nonostante fosse in cima alla lista dei desideri del club fino a pochi giorni fa. L’entourage del difensore ha fatto sapere di aver declinato l’interesse del Napoli. I primi contatti tra Micheli, agente di Danso, e la dirigenza partenopea non hanno portato a nulla di positivo.

Gli agenti di Danso sembrano aver una precisa motivazione dietro la loro freddezza: stanno aspettando una proposta dal Lipsia. Il club tedesco è in trattativa per cedere il difensore croato Gvardiol al Manchester City e avrebbe individuato in Danso il suo sostituto ideale. Il giocatore è molto interessato a questa possibilità e non vede l’ora di ricevere una chiamata dal Lipsia. Queste condizioni non sono compatibili con la politica di trasferimenti del Napoli, che cerca giocatori altamente motivati a vestire la maglia azzurra, come riportato dal quotidiano.