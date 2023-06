KISS KISS – Conferme su Nandez, spunta un nome caldissimo come vice Di Lorenzo

Il Napoli su Nahitan Nandez, ci sono conferme. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe concludere diversi affari in entrata.

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di pedine per far salire qualitativamente la squadra. Nel mirino del club azzurro c’è Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che fu accostato agli azzurri anche in passato e che si adatterebbe perfettamente al gioco del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Conferme sull’interesse del Napoli per il giocatore classe 1995 arriva anche dall’emittente ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è forte su Nandez. Si tratta di un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis e il patron vorrebbe regalarlo a Rudi Garcia anche per la sua duttilità. Il calciatore difatti ricopre diversi ruoli nel centrocampo e potrebbe diventare un’arma in più nelle rotazioni azzurre. Abbiamo ascoltato anche un componente del suo entourage e ci ha confermato l’interesse del Napoli“.

La squadra azzurra potrebbe anche rinforzarsi in difesa. Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica ufficiale del club campano, “Il Napoli sta seriamente considerando Kadioglu. Il terzino turco del Fenerbahce potrebbe dare un po’ di respiro a Giovanni Di Lorenzo, il capitano che è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato dai partenopei. Per quanto riguarda Alessandro Zanoli, sembra che il calciatore possa essere nuovamente ceduto in prestito”.