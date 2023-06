Nahitan Nandez, l’agente a KK: “Piace tanto al Napoli, ma manca offerta ufficiale”

L’agente di Betancur rivela l’interesse del Napoli per il centrocampista Nahitan Nandez, ma al momento non sono pervenute offerte formali.

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che ha appena trionfato nel campionato di Serie B, è diventato un vero e proprio obiettivo per il Napoli. L’entourage del giocatore è stato intercettato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, e ha rivelato: “Il Napoli è molto interessato a Nandez, ma finora non è stata presentata alcuna offerta ufficiale!”.

Il talento uruguaiano ha catturato l’attenzione del club partenopeo grazie alle sue prestazioni eccezionali con la maglia del Cagliari, contribuendo al ritorno della squadra in Serie A. Tuttavia, nonostante l’interesse evidente, al momento non sono stati fatti passi concreti per portare Nandez a Napoli.

Ricordiamo che il Napoli già in passato aveva sondato il jolly uruguaiano, valutato tra i 6 e i 7 milioni, visto anche il contratto attualmente in scadenza fra un anno. I tifosi del Napoli rimangono in trepidante attesa, sperando che le trattative si concludano positivamente e che Nandez possa presto indossare la maglia azzurra.