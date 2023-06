Napoli su Nandez: rottura totale col Cagliari, prezzo di ‘saldo’

Nahitan Nandez torna sul calciomercato ed il Napoli ci sta pensando seriamente, il calcatore vuole lasciare il club rossoblu.

Notizie mercato Napoli – Tutte le novità sui momenti di calciomercato della società di Aurelio De Laurentiis che sta valutando diversi profili. Uno di questi è Nandez del Cagliari. Il giocatore oramai è ai ferri corti con la società di Giulini e chiede la cessione. Già nella scorsa stagione voleva andare via e nemmeno il ritorno in Serie A ha cambiato l’idea del centrocampista. Nandenz nella scorsa stagione ha giocato 37 partite in Serie B, segnando anche 4 gol e mettendo a referto 2 assist.

Nandez: il Napoli ci pensa, quanto costa

Gazzetta dello Sport nel focus sul calciomercato del Napoli scrive di un interessamento di molte squadre per il giocatore di 27 anni. Nandez ha perso qualche occasione per fare il definitivo salto di qualità ed ora non vuole più perdere tempo.

Secondo il quotidiano sportivo c’è anche il Napoli per Nandez del Cagliari, si parla di una valutazione di 6-7 milioni di euro, molto lontana dalla cifra spesa ma in linea con l’ammortamento. Il problema per il Cagliari è che Nandez ha un contratto che scade nel 2024, quindi se non rinnova può andare via nella prossima stagione a parametro zero. Questo potrebbe far abbassare ulteriormente il prezzo del calciatore uruguaiano, anche perché tutti sanno che Nandez vuole lasciare Cagliari per cercare un club più prestigioso.