GAZZETTA iscrive il Liverpool alla corsa per Osimhen, ma non ha valutato De Laurentiis

Il Liverpool vuole Victor Osimhen. Jurgen Klopp tecnico degli inglesi ha fatto la richiesta alla sua società. Tutte le notizie.

Notizie Calciomercato Napoli – Spunta come un fulmine a ciel sereno l’interesse del Liverpool per l’attaccante nigeriano del Napoli. Anche il club inglese si iscrive alla corsa per Osimhen, frenata dalla richiesta economica di Aurelio De Laurentiis.

Chi lo vuole deve sborsare più di 150 milioni di euro, una richiesta perentoria che non ammettere deroghe. Lo ha ribadito più volte il presidente del Napoli.

Osimhen c’è il Liverpool

Gazzetta dello Spor scrive: “Ed ecco che dall’Inghilterra emerge l’interessamento dei Reds di Jurgen Klopp. Ci sono stati i primi sondaggi con l’agente del giocatore africano. Roberto Calenda, da parte sua, ha un dialogo aperto col presidente De Laurentiis, che vorrebbe prolungare il contratto col suo cannoniere. Un discorso che al momento, visto il susseguirsi di offerte, verrà congelato, in sintonia. Il Liverpool sa qual è la valutazione data dal

Napoli al giocatore, e prima di uscire allo scoperto vuole considerare tutti gli aspetti“.

Insomma secondo Gazzetta pure il Liverpool vuole Osimhen. I media italiani sembrano fare a gara a chi vende per primo un calciatore che è di proprietà del Napoli. Inoltre De Laurentiis sta cercando l’accordo per il rinnovo di contratto con il giocatore. A questo si aggiunge anche la volontà di Osimhen di restare al Napoli.

Tutti dettagli che tengono ben saldo il calciatore in azzurro, eppure per la stampa italiana pare che il Napoli non veda l’ora di cedere il suo miglior giocatore. Questa possibilità esiste, ma solo alle condizioni di Aurelio De Laurentiis.