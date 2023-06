Se il Napoli vende è una tragedia: se lo fanno Milan e Inter…ecco la prostituzione mediatica

Il Napoli perderà Kim ed i media italiani già bacchettano De Laurentiis, mentre Milan e Inter perdono giocatori importanti.

Notizie Calcio Napoli – C’è un Italia divisa mediaticamente in due, in cui c’è qualche eccezione che riesce ancora a dare notizie senza prendere posizioni nette o lanciare, questa o quella squadra del Nord.

In questa Italia c’è un a parte c’è una parte che esalta le squadre del Nord come Milan, Inter e Juve, qualsiasi cosa facciano, screditando gli avversari e l’altra che prova a resistere.

Basta guardare come viene trattata la notizia di Tonali al Newcastle, colpo praticamente fatto, e quella di Kim che va al Bayern Monaco. Due casi diversi perché senza la clausola il Napoli non avrebbe mai lasciato partire il difensore 27enne, mentre il Milan ha scelto coscientemente di vendere un centrocampista di 23 anni che doveva essere il futuro del club rossonero.

Eppure a Napoli si spara contro Aurelio De Laurentiis, mentre le mosse del Milan vengono incensate. Ma come se non bastasse si sta criticando Aurelio De Laurentiis anche per la sola possibilità di perder Osimhen. Eppure il presidente del Napoli è pronto a rinnovargli il contatto a 6 milioni di euro. Inoltre se proprio lo deve vendere incasserà dai 150 ai 180 milioni di euro. Soldi che permettono al Napoli, senza debiti, di fare qualsiasi acquisto sul calciomercato.

Debiti che invece attanagliano l’Inter e là Juventus in una morsa, bloccando soprattutto la squadra nerazzurra costretta a cedere i big (si parla di Barella) per sopravvivere. Anche in questo caso però i media italiani celebrano nerazzurri e bianconeri.