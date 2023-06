Kadioglu al Napoli: c’è l’offerta, obiettivo rinforzare la difesa

Il Napoli fa un’offerta per Ferdi Kadioglu giocatore di proprietà del Fenrbahce. Il club di Aurelio de Laurentiis deve sostituire Kim.

Notizie Calciomercato Napoli – Napoli è attivamente coinvolto nel calciomercato estivo, mentre si prepara per l’addio imminente di Cristiano Giuntoli, che si dice stia per trasferirsi alla Juventus il prossimo mese. La squadra partenopea è alla ricerca di talenti per il futuro del Napoli. Emergono notizie importanti dalla Turchia, un campionato che è stato esplorato con frequenza nelle ultime sessioni grazie agli acquisti di calciatori di spicco come Elmas e Kim Min Jae. Secondo il portale Sporx, il presidente De Laurentiis e la sua società si sono recentemente mossi presentando un’offerta ufficiale per Ferdi Kadioglu.

Calciomercato: Kadioglu al Napoli, la prima offerta

Il Napoli desidera il difensore centrale attualmente di proprietà del Fenerbahce e sta agendo con determinazione. Kadioglu è un centrale difensivo, ma può giocare anche come terzino, dimostrandosi un vero jolly difensivo con un futuro promettente.

L’offerta del Napoli sembra essere molto interessante: 20 milioni di euro come parte fissa, più bonus per raggiungere un totale di venti milioni di euro. Al momento, la risposta dei turchi è fredda, poiché chiedono non meno di 25 milioni di euro per lasciar partire il loro giocatore. Tuttavia, le due parti potrebbero trovare un compromesso a metà strada. Nel frattempo, sul difensore c’è anche un forte interesse da parte del solito Newcastle, che sta facendo una vera e propria incursione nel mercato, acquisendo giocatori di alto livello.