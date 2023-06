Osimhen i soldi non sono tutto: la strategia di De Laurentiis per tenerlo a Napoli

Victor Osimhen ed Aurelio De Laurentiis cercano il rinnovo di contratto, l’obiettivo è restare a Napoli. Tutte le notizie.

Notizie Calcio Napoli – Da settimane oramai si parla di un interesse della Premier League e del Psg per Victor Osimhen. De Laurentiis continua a tenere alta l’asticella per una cessione, che si è alzata ancora di più dopo alcune valutazioni di mercato. Perché se Tonali viene pagato 70 milioni di euro, allora un giocatore come Osimhen vale più di 150 milioni di euro.

De Laurentiis-Osimhen: prove di accordo sul rinnovo

Venerdì scorso c’è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen. Filtra ottimismo per il rinnovo di contratto. Su Il Mattino in edicola oggi si legge che il problema non è solo l’ingaggio. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Probabilmente potrebbe essere anche questa una strategia di De Laurentiis per convincere il suo pezzo da novanta a sposare ancora la causa azzurra. Garantirgli comunque una squadra all’altezza di difendere il tricolore appena conquistato e tentare pure l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. Oltre naturalmente ad un ulteriore riconoscimento economico, condito appunto da un prolungamento del contratto.

De Laurentiis ad Osimhen ha offerto 6 milioni di euro per il rinnovo di contratto. Sicuramente in Premier League o al Psg potrebbe guadagnare di più, ma al momento non è questa la discriminante principale per il calciatore, che chiede di essere competitivo. Inoltre Osimhen ha ancora un contratto fino al 2025 e quindi può tenere alta l’asticella del prezzo per la cessione del nigeriano.