Kim è un giocatore del Bayern Monaco: il Napoli incassa meno del previsto

Kim min m-Jae va al Bayern Monaco. Il giocatore sudcoreano trova l’accordo con il club di Bundesliga, ingaggio da 10 milioni di euro.

Oramai è fatt, Kim min-Jae è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il Mattino da la la notizia praticamente come ufficiale. Ovviamente serve che scatti il primo luglio affinché il Bayern Monaco possa tecnicamente esercitare la clausola, ma il giocatore oramai ha fatto la sua scelta.

Kim al Bayern Monaco: le cifre

Secondo quanto riferisce l’edizione on line de Il Mattino, a Kim andrà un mega ingaggio da 10 milioni di euro. Ma a quanto pare sarà il Napoli ad incassare di meno per la cessione di Kim al Bayern Monaco. Al club azzurro andranno 50 milioni di euro per la clausola rescissoria. Insomma circa dieci milioni di euro in meno rispetto a quanto si è parlato fino ad ora.

Il Napoli ora deve trovare il sostituto di Kim, piace moltissimo Danso del Lens. Ma il club di De Laurentiis segue anche altri profili.