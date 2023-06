Clamoroso: Kim cancella tutte le tracce del Napoli dai propri profili social

Kim Min-jae dice addio al Napoli e si avvicina al Bayern Monaco. Il difensore ha cancellato ogni traccia del club azzurro dal suo profilo social.

CALCIOMERCATO NAPOLI. È ufficiale: Kim Min-jae si prepara a lasciare il Napoli. L’acclamato difensore ha cancellato ogni traccia del club azzurro dal suo profilo social, segnalando che si sta preparando per un nuovo capitolo nella sua carriera con il Bayern Monaco.

Min-jae ha terminato la sua prima stagione in Serie A con la vittoria dello sScudetto e il riconoscimento come miglior difensore della stagione 2023/2024. Il giocatore sudcoreano era arrivato al Napoli come sostituto di Koulibaly, e ha superato ogni aspettativa, emergendo come una delle stelle indiscusse della squadra.

Le sue prestazioni convincenti hanno attirato l’attenzione dei top club europei, tra cui Manchester United e Bayern Monaco. Mentre il Manchester United si è ritirato alla fine, il Bayern Monaco sembra aver prevalso, con notizie che suggeriscono che il club tedesco è pronto a pagare la clausola di 60 milioni di euro e ad accontentare il giocatore su tutto.

Kim ha cancellato ogni sua traccia al Napoli, dai social

Kim ha rimosso ogni menzione del Napoli dai suoi profili social, un segno chiaro della sua partenza imminente. Tuttavia, rimane legato alle sue conquiste con la maglia azzurra, mantenendo le foto della sua vittoria allo Scudetto e delle sue performance con la Corea.

Il Napoli, nel frattempo, è già alla ricerca del suo sostituto. Kevin Danso, del Lens, è uno dei nomi principali che circolano come possibile successore di Min-jae. Mentre il club azzurro dice addio a una delle sue stelle, i tifosi possono aspettarsi un’estate di grandi cambiamenti.

Secondo Sky Germania, il Bayern Monaco offrirà a Kim un contratto fino al 2028 con uno stipendio di 5-6 milioni netti a stagione. Nel contratto potrebbe essere inclusa anche una clausola di rescissione, fissata attorno ai 50 milioni di euro, per proteggere il club dai futuri assalti delle pretendenti.

Kim Min-jae chiude un capitolo importante della sua carriera al Napoli e si prepara per un’avventura in Bundesliga con il Bayern Monaco. Nonostante la sua partenza, il suo impatto e il suo contributo al Napoli non saranno dimenticati.