Kim min-Jae è il miglior difensore della Serie A, il sudcoreano del Napoli ha giocato benissimo nella stagione 2022/23.

Il miglior difensore del campionato italiano di calcio è Kim min-Jae. Il difensore alla sua prima stagione con il Napoli ed in Serie A ha fatto vedere di avere delle doti straordinarie. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lo hanno preso per sostituire Kalidou Koulibaly. In un primo momento c’era tanto scetticismo, ma già dalla prima uscita in azzurro ha fatto vedere di essere veramente forte.

Miglior difensore Serie A: vince Kim del Napoli

Il Napoli ha pagato Kim circa 20 milioni di euro, ma il problema è che nel suo contratto c’è anche una clausola rescissoria, che permette a qualsiasi club estero di acquistare il suo cartellino per circa 60 milioni di euro. Ovviamente per farlo serve la volontà del giocatore.

C’è chi dice che Kim abbia già salutato tutti, in direzione Manchester United. Anche perché è squalificato e non giocherà l’ultima partita di Serie A, ma sicuramente parteciperà alla feste che ci sarà dopo.

Sicuramente per il Napoli perdere Kim, miglior difensore della Serie A, non sarà affatto semplice. C’è da capire se il sudcoreano vorrà già andare via da Napoli e confrontarsi con la Premier League. In questo caso la sua volontà può essere determinante. Anche se sarà veramente complicato rinunciare ad un ingaggio di 7-8 milioni di euro che offre il Manchester United.