Napoli: Kvaratskhelia Rinnova ma il papà apre al Real. Kim saluta i compagni

Il Napoli rinnova il contratto di Kvaratskhelia fino al 2028, a sorpresa il papà apre al Real Madrid. Kim si prepara per l’ addio alla squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli è pronto per il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano che ha dimostrato di essere un elemento di grande valore per la squadra. Il suo attuale contratto, che scade nel 2027, verrà prolungato per un ulteriore anno fino al 2028. L’ingaggio del giovane aumenterà, raggiungendo una cifra intorno ai 2.5 milioni di euro.

Secondo le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, i colloqui con il Napoli sono iniziati da tempo e stanno proseguendo positivamente. Ci si aspetta quindi una conferma ufficiale a breve.

Kvaratskhelia e il Sogno della Champions League

Durante la presentazione del libro “Kvaradona, un Miracolo Georgiano“, il padre dell’attaccante, Badri Kvaratskhelia, ha rivelato i sogni del figlio: vincere la Champions League, giocare per il Real Madrid e rappresentare la Georgia nelle più grandi competizioni internazionali. Nonostante queste ambizioni, Kvaratskhelia è totalmente concentrato sul Napoli.

Kim Pronto per l’Addio

Secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, le notizie per il difensore sudcoreano Kim sono meno positive. È stato infatti confermato che lascerà il Napoli alla fine di questa stagione. La sua ultima partita sarà quella contro la Sampdoria, in cui Kim assisterà dalla tribuna a causa di una squalifica.

È previsto che il Manchester United pagherà la clausola rescissoria di Kim, di circa 60 milioni di euro, tra il 1° e il 15 luglio. Diverse squadre della Premier League hanno mostrato interesse per il difensore, rendendolo una delle principali attrazioni del prossimo mercato estivo.

Con l’addio di Kim, il Napoli sarà alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi in lizza ci sono Scalvini dell’Atalanta e Danso del Lens. Nel frattempo, il Napoli ha intenzione trattenere Victor Osimhen, sotto contratto fino al 2025.