Napoli: Scalvini e Koopmeiners, sono fedelissimi di Gasperini, i dettagli

Calciomercato Napoli piacciono Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners. I due giocatori sono sempre titolari con Gian Piero Gasperini.

Con le ombre che avvolgono Luciano Spalletti c’è un futuro da costruire, con o senza il tecnico che ha riportato a casa lo scudetto dopo 33 anni.

E allora guardando al futuro l’orizzonte più roseo porta a Luis Enrique, il sogno di Aurelio De Laurentiis per continuare ad avere un profilo internazionale importante ed un gioco spumeggiante.

Koopmeiners e Scalvini al Napoli: le novità di calciomercato

Ma ovviamente bisogna avere sempre dei piani alternativi. Perché come fa sapere Gianluca Di Marzio, Luis Enrique è uno abituato ad avere strutture importanti per allenare, oltre che giocatori ed il centro sportivo di Castel Volturno non è ancora al livello di quello del Barcellona, ex squadra del tecnico spagnolo.

Quindi il Napoli potrebbe virare su Gian Piero Gasperini. Un nome che si fa con insistenza, anche perché il suo gioco ha sempre affascinato. Sarà un caso ma il Napoli sul calciomercato pensa a Koopmeiners e Scalvini, due giocatori che sono fondamentali nell’Atalanta del Gasp.

Il difensore andrebbe a sostituire Kim che secondo il Corriere dello Sport ha già le valigie pronte e porta in dote 58/60 milioni di euro, di cui meno della metà andrebbero investiti per Scalvini. Koopmeiners, invece, costa sui 30 milioni di euro e andrebbe a prendere il posto di Ndombele. Anche se a centrocampo ci sarà anche l’addio di Demme e forse anche quello di Zielinski.