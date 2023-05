CDS- De Laurentiis super offerta a Luis Enrique per il Napoli: Reina potrebbe unirsi allo staff

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha presentato un’offerta contrattuale a Luis Enrique, l’ex CT della Spagna, con Pepe Reina che potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha presentato una super offerta contrattuale all’ex CT della Spagna, Luis Enrique. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha proposto un contratto di due anni a Enrique, del valore di dieci milioni di euro, con benefici aggiuntivi derivanti dal Decreto Crescita.

“De Laurentiis, per convincerlo, oltre agli argomenti tecnici è pronto ad offrire un signor contratto fino al 2025: un biennale da dieci milioni di euro , con la spinta delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Tra l’altro, nel suo staff potrebbe anche accomodarsi Pepe Reina”.

Questo movimento sembra segnare la fine dell’era di Luciano Spalletti al Napoli, a meno di colpi di scena inattesi. Nonostante il successo di Spalletti alla guida della squadra, i segnali di una separazione imminente tra lui e De Laurentiis sono troppo numerosi per essere ignorati.

Oltre all’offerta di De Laurentiis a Luis Enrique, è emerso un altro nome interessante: Pepe Reina. L’ex portiere del Napoli, attualmente in forza al Villarreal, potrebbe fare un ritorno al Napoli con un ruolo nello staff. Reina ha dichiarato di sentirsi ancora un giocatore, e non un allenatore dei portieri o un collaboratore tecnico, ma sembra che i meccanismi per un suo ritorno siano già in moto.

Se queste offerte dovessero essere accettate, la squadra di De Laurentiis avrebbe una nuova figura alla guida e un volto familiare a supportare il team dietro le quinte. Sarà affascinante vedere come si svilupperanno queste potenziali nuove dinamiche nel Napoli.